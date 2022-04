Jeweils fünf Leute mit Körbchen für 20 Minuten, so lautet die wichtigste Regel in der Turnhalle am Brückenplatz in Frankfurt (Oder). Die erklärt Viktor Svietienok auf Ukrainisch den vor der Tür wartenden Geflüchteten. Er ist selbst vor Kurzem aus der Ukraine geflohen und ist nun einer von run...