Im Januar 1958 wurde in der Thomas Müntzer Berufsschule mit etwa einem Dutzend ehemaliger Hausfrauen und einigen Facharbeitern die Produktion von Halbleitern in Frankfurt (Oder) aufgenommen. Wenige Monate später, im Zuge der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Werks in Markendorf, stieg de...