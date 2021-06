Das Klinikum Frankfurt (Oder) wurde vom Focus Magazin Gesundheit in diesem Jahr in den Kategorien Top-Nationales Krankenhaus im Fachbereich Strahlentherapie und als Top-Regionales Krankenhaus in den Fachbereichen Hand- und Unfallchirurgie empfohlen.

Dr. Frank Hoffmann und Dr. Reinhard Wurm wurden vo...