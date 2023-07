Totschlag in der Bergstraße – gebrochene Knochen, ausgerissene Haare

Gewalt in Frankfurt (Oder)

Im Prozess um den Tod einer Frau in der Bergstraße in Frankfurt (Oder) machen Sanitäter und Ärzte die Folgen der Gewalttat deutlich. Viereinhalb Stunden lag die 68-Jährige mit Hirnblutungen und Brüchen in ihrer Wohnung, bis sie jemand fand.