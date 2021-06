Wie ausgestorben lag die Stadt Frankfurt (Oder) am Sonntagnachmittag bei 35 Grad in der Frühsommerhitze da. Wer konnte, blieb in der kühlen Wohnung oder machte sich auf an einen See in der Umgebung. Richtung Oder zog es an diesem Tag trotzdem mehr als 100 große und kleine Frankfurter und ihre Gä...