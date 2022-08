Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr in Frankfurt (Oder) alarmiert. Gegen 3 Uhr brannte in einem Mehrfamilienhaus an der Fürstenwalder Straße der Dachstuhl. „Wir wurden von der Leitstelle Oderland über den Brand informiert“, berichtet Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeid...