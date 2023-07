Bei der Premiere 2022 sorgte unter anderem Rapper B-Tight für glückliche Gesichter, es gab eine Schaumparty und viel gute Stimmung bei „Helene Beach – Die Party“ am Helenesee bei Frankfurt (Oder). Das gleichnamige Festival war kurzfristig abgesagt worden, doch als Alternative stellte ein Team um See-Betreiber Daniel Grabow die Party auf die Beine. Auch in diesem Jahr gibt es kein Comeback des Festivals, das schon länger nicht mehr von dem Unternehmer selbst organisiert wird.

Als Erinnerung an schöne Festival-Zeiten will er den Menschen aus Frankfurt und Umgebung trotzdem wieder eine Feiermöglichkeit am See bieten. Die Beach-Party steigt am Freitag und Samstag (21. und 22. Juli). Absolute Hauptacts, so Daniel Grabow, sind Alfred Heinrichs und Thomas Lizzara (beide Samstag), die schon mehrmals in Frankfurt waren, unter anderem auf dem Helene Beach Festival. Er ist außerdem sehr froh, dass Komacasper und Ostekke (am Freitag) dabei sind und freut sich auch über die anderen Musiker.

Das kosten die Tickets für „Helene Beach – Die Party“ bei Frankfurt (Oder)

Im vergangenen Jahr waren am ersten Abend 1000 Besucher bei der Party, für den zweiten Abend wurden etwa doppelt so viele erwartet. Daniel Grabow rechnet auch in diesem Jahr mit ein paar Tausend. 2022 kamen die Tagesgäste vor allem aus Frankfurt und dem Umland, erzählt er, es habe aber auch Besucher aus Hamburg, von der Ostsee oder aus Sachsen – die früher das Festival „lieben gelernt hatten“ – an den Helenesee gezogen. Die Bungalows sind bereits ausgebucht, heißt es am Montag (17. Juli) von ihm. Campen kann man am See aber trotzdem. Und Tickets sind auch noch zu haben.

Diese DJs legen auf Neben Alfred Heinrichs, Thomas Lizzara, Komacasper und Ostekke spielen am Freitag und Samstag: ■ Freitag Tim&Struppi - 12NullNull - Sven Nicefeld - Jay Kayzer - Stereotyps - AH Melodie - Stefan H. - Steeltech - Kan&Dinsky - Toxic Bunker Residents ■ Samstag Tim&Struppi - 12NullNull - Warhoule - Sebastian Albrecht - Amirozwei - ER&ICH - BlochanBloch - Solo CO. - Kan&Dinsky - Toxic Bunker Residents

Wer das ganze Wochenende über bleiben will, zahlt 29 Euro, inklusive Camping (so wie bereits 2022). Theoretisch kann man rund um die Uhr anreisen, zwischen 10 und 18 Uhr ist für das See-Team aber der beste Zeitraum. Wer ab sofort und vor Freitag am Helenesee übernachten oder auch noch am Sonntag eine Nacht bleiben will, zahlt 10 Euro pro Nacht fürs Campen. Ansonsten gilt das Wochenendticket von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr.

Wer an beiden Tagen feiern, aber nicht am See übernachten will, zahlt insgesamt 20 Euro. Tagestickets beziehungsweise Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro pro Tag (2022 waren es 10 Euro). Dazu kommen jeweils Vorverkaufsgebühren.

Beginn, Essen und Abkühlung am Helenesee

Am Freitag geht es um 16 Uhr los, kündigt Daniel Grabow an, am Samstag dann um 14 Uhr, Musik läuft bis in die Nacht. Vor Ort gibt es eine Schminkstation, neben den üblichen Essensständen auch einen zusätzlichen Grill und einen Quarkbällchenstand, an dem auch eine Ballwurfanlage zu finden sein wird. Wer sich als Partygast mit Frühstück versorgen will, kann im Minimarkt einkaufen und muss nicht in die Stadt fahren.

Wenn man ein Fahrrad einpackt und sich tagsüber die Zeit nimmt, kann man eine kleine Radtour am Heleneseee entlang und zum Katjasee machen, regt Daniel Grabow an. Das Wetter soll sommerlich, aber nicht so heiß wie am vergangenen Wochenende werden. Trotzdem wird es auf dem Veranstaltungsgelände die Möglichkeit geben, sich in den Duschen abzukühlen. Auch ein paar Regenduschen wollen Grabows Leute aufbauen, vom Prinzip her wie „Rasensprenger, die sich bewegen“, beschreibt er.