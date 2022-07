25.000 Menschen werden es nicht sein, die an diesem Wochenende das Areal am Helenesee bei Frankfurt (Oder) stürmen. Doch nach der Absage des Helene Beach Festival findet nun, am 29. und 30.7., „Helene Beach – Die Party“ statt. Am Anfang der Woche waren um die 200 Wochenendtickets verkauft wor...