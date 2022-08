René Wilke, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), übt „deutliche Kritik“ am Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) und der Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBMV), dem Bergbausanierer des Bundes. In einer am Mittwoch (10.8.) veröffentli...