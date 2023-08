Was wünschen sich viele Menschen in der heutigen Zeit und kommen trotzdem (fast) nie dazu? Einfach mal innehalten. Theresa Kelway will Besucher am Helenesee bei Frankfurt (Oder) zusammenbringen, die angesichts einer immer schneller drehenden Welt auf die Bremse drücken wollen. Sie ist Veranstalterin des Yoga-Wochenendes „Evolve“.

„Das Festival findet zum zweiten Mal statt“, sagt Kelway. Nach einer erfolgreichen Premiere 2022 hofft sie auf die Wiederholung des Erfolgs in diesem Jahr. Der Name des Festivals ist Programm – denn es ist das englische Verb für „sich entwickeln“. An einem Campingwochenende sollen Yoga- und Klangheilungskurse, Saunakuren und Selbstfindungsworkshops den Besuchern die Möglichkeit geben, innezuhalten, zu sich selbst zu finden, und über sich hinauszuwachsen.

Festival Helenesee bei Frankfurt (Oder) – noch 50 Tickets zu haben für „Evolve“

Ursprünglich für ein Juniwochenende (9. bis 11.) angesetzt, soll „Evolve“ nun drei Monate später stattfinden. „Wir befinden uns gerade im Aufbau, es findet auf jeden Fall statt“, betont Kelway. Das zweisprachige Festival (auf Englisch und Deutsch) wird in diesem Jahr hinsichtlich Fläche, Angebote und Besucherzahl größer sein als 2022.

Damals kamen 240 Teilnehmer zusammen. Für die zweite Ausgabe habe man 500 Tickets bereitgestellt, so Kelaway, von denen bereits 450 verkauft sind. „Es ist immer ein Abwägen. Das Festival ist ja kein klassisches Party-Festival, sondern eins, bei dem es besinnlicher zugehen soll. Da kann man es nicht überfüllen“, sagt die Veranstalterin. Tagestickets kosten 71 Euro im Vorverkauf (69 Euro plus 2 VVK-Gebühr), Kindertickets (4 bis 17 Jahre) 27 Euro (inklusive 2 Euro VVK-Gebühr). Ein Wochenendticket hingegen bekommen Gäste für 171,00 Euro.

Auch in diesem Jahr soll es möglich sein, ein „Gongbad" am Helenesee zu nehmen.

© Foto: Carina Adam

Die Karten können online oder an der Abendkasse erworben werden. Angesichts der begrenzten Anzahl an Karten gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Blick auf das Programm des Festivals am Helenesee – mehr als nur Yoga

Wie Theresa Kelway informiert, bekommen die Gäste an allen drei Tagen von 10 Uhr bis Mitternacht etwas geboten. „Das Festival ist so strukturiert, dass die Veranstaltungen thematisch gruppiert sind, was auch durch räumliche Trennung zum Ausdruck kommt.“ Das ermögliche auch, mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden zu lassen, so Kelway.

Die Veranstalterin gibt der MOZ auch einen Einblick ins Programm. Darin ist etwa eine Kakao-Zeremonie zu finden – ein schamanisches Ritual, bei dem Kakao in einer besonderen Art und Weise zubereitet und konsumiert, um eine tiefere Verbindung zur Natur, zu sich selbst, zu anderen und zur spirituellen Welt herzustellen. Besuchen kann man auch Workshops, die den Weg zu mehr Selbstliebe zeigen wollen, sowie zahlreiche Yoga-Kurse (Vinyāsa, Kaula Tantra und Kemetic Yoga).

2022 feierte das Festival "Evolve" Premiere.

© Foto: Carina Adam

Festivalteilnehmer können zudem in die Sauna, ein Eisbad sowie Gong-Bad nehmen. Zudem sind verschiedene Meditationskurse im Programm enthalten, ebenso wie ein Workshop, der in die antike und mittlerweile als scheinwissenschaftlich geltende Astrologie einführen soll.

Youtube-Video: Rückblick auf das Festival im Jahr 2022 (Englisch)

Da es sich bei „Evolve“ um ein Camping-Festival handelt, empfiehlt Veranstalterin Theresa Kelway das Mitbringen eines Zelts – es sei denn, man reise mit einem Wohnwagen an. Zwar sei es auch ratsam, eigene Verpflegung mitzubringen, aber vor Ort gebe es einen Foodtruck, der Speisen und Getränke gegen Aufpreis bereitstelle.