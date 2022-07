Axel Bialas war Ende Juli 1997 mit seiner Familie aus dem Masuren-Urlaub nach Frankfurt (Oder) zurückgekehrt. An der Zufahrt in den überfluteten Buschmühlenweg, in dem er damals wohnte, standen Feuerwehrleute in ihren Fahrzeugen und warnten ihn vor der Weiterfahrt. Bialas versuchte es trotzdem ...