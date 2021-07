Joschi sagt Bescheid, wenn die Kleinen Unsinn machen. Also nicht wirklich, denn er ist ein Hund und kann dementsprechend nicht reden. Aber er hält Blickkontakt zu seiner Besitzerin Simone Zahn aus Frankfurt (Oder), sie kann an seinem Gesichtsausdruck ablesen, ob die Welpen in der Welpengruppe sich einfach balgen oder ob es schon Richtung Mobbing geht. Beide trainieren im HSV Jacobsdorf. „Er sagt mir Bescheid, wenn die Welpen Unsinn machen. Und...