Immobilien in Frankfurt (Oder)

Es grenzt an ein kleines Wunder: In der Leipziger Straße in Frankfurt (Oder) lässt Bauunternehmer Thomas Erbs das Kießlinghaus sanieren. 30 Jahre war das Baudenkmal dem Verfall preisgegeben, der Abriss drohte – jetzt wurde Richtfest gefeiert.