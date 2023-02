Ein Weg in die Zukunft: Pfarrerin Susanne Noack steht an der Zufahrt zum alten Pfarr-Gemeindehaus in Frankfurt (Oder)-Lichtenberg, die ausgebaut und bis ins neue Wohngebiet weitergeführt werden soll. Rechterhand liegt der jetzige Sport- und Freizeitplatz. © Foto: Ines Weber-Rath/MOZ