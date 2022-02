In der Lebuser Vorstadt in Frankfurt (Oder) lässt Thomas Wolff, Geschäftsführer der Frankfurter Systembau GmbH, Häuser bauen. In der Lebuser Vorstadt in Frankfurt (Oder) lässt Thomas Wolff, Geschäftsführer der Frankfurter Systembau GmbH, Häuser bauen. © Foto: Lisa Mahlke