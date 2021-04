Das Spitzkrug Multi Center (SMC) in Frankfurt (Oder) geht an neue Eigentümer. Per Pressemitteilung wurde der Wechsel verkündet. Der neue Eigentümer ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Potsdam.

Laut eigener Pressemitteilung hat das Spitzkrug Multi Center (SMC) in Frankfurt (Oder) die ...