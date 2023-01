Immer mehr Kinder in Frankfurt (Oder) gegen Masern geimpft

Das Thema Impfpflicht ist seit Corona auch in Frankfurt (Oder) ein oftmals heikles. Gegen Masern jedoch müssen spätestens seit 2022 alle Kinder und Beschäftigten in Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen geimpft sein. Was passiert, wenn man ungeimpft ist?