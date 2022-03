Niklas und Mina können sich nach dem Kindergarten noch einmal so richtig austoben. Gerade in der Nachmittagssonne macht das großen Spaß. Die Schaukeln auf dem Spielplatz an der nördlichen Oderpromenade in Frankfurt (Oder) funktionieren - die Rutsche ist derzeit gesperrt. © Foto: Rene Matschkowiak