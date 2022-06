Dopamin ist das Stichwort, wenn es um Instagram, Influencer und die Frage danach geht, warum Jugendliche stundenlang auf ihr Handy starren und Stories anschauen können. Auch Youtube und Snapchat funktionieren nach dem Prinzip, im Gehirn den Glücks-Botenstoff freizusetzen. Wenn Daniel Huschke aus Frankfurt (Oder) in seinen Workshops die Kinder und Jugendlichen fragt, wie viel Bildschirmzeit sie am Tag haben, antworten viele der 13- und 14-Jährigen, dass es fünf bis sechs Stunden sind. „Das ist schon eine Hausnummer“, findet der Medienpädagoge des Jugendinformations- und Medienzentrum (JIM) im Mehrgenerationenhaus Mikado.

In der Pandemie und der Zeit reduzierter Kontakte habe das noch zugenommen. „Menschen sind nicht dafür gemacht, allein zu sein, sie brauchen soziale Kontakte“, sagt Huschke. Junge Menschen suchten sich dann eben Vorbilder und Idole – das Äquivalent zu dem, was früher Sportler, Musiker, Bands oder Schauspieler waren – im Internet. Neben einem Vorbild kann der Influencer aber auch wie ein Kumpel, großer Bruder oder Elternersatz sein.

Influencer zeigen nur die vermeintlich schönen Dinge des Lebens

Der Knackpunkt sei aber, dass Influencer immer das tun, was ihnen mehr Klicks und Bekanntheit – und damit mehr Geld – bringt. Wenn sie Produkte anpreisen, werde bei den Jugendlichen oft der Wunsch geweckt, diese auch haben zu wollen. „Wenn man lange genug einem Influencer folgt, hat man das Gefühl, man kennt den“, sagt Daniel Huschke. „Und wenn mein Freund die Sneaker in der limited Edition hat, will ich die vielleicht auch.“ Produkte werden über die Gefühlsschiene oder versteckt vermarktet.

Was können Eltern tun, wenn Kinder Stunden auf Instagram, Snapchat und Youtube verbringen?

Wer wie viel darf, hänge auch immer mit dem Entwicklungsstand der Kinder zusammen. Und nicht einfach nur Verbote aussprechen, sagt er. Stattdessen mit den Kindern zusammen Videos und Stories anschauen oder zur Not selbst zum Follower werden – sollten sie sich sperren – seien Möglichkeiten. „In aller Regel finden es Kinder aber toll, wenn Eltern sich auch für ihre Dinge interessieren“, sagt er – nur mit 16, 17 Jahren treffe das dann vielleicht nicht ganz so zu.

Medienpädagoge aus Frankfurt (Oder) sagt: „Alles ist nur eine Meinung – meine.“

„Der Algorithmus im digitalen Leben sorgt auch dafür, dass alles, was ich kriege, nur eine Meinung ist – meine Meinung. Und die kriege ich immer widergespiegelt“, gibt Daniel Huschke zu bedenken. Dieser sogenannte Bubble-Effekt nennt sich in der Fachsprache auch Echokammer: Das, was ich rausschreie, kommt zurück.

Positiver Aspekt: Influencer können Kinder und Jugendliche auch zu Sport animieren

Daniel Huschke sieht bei dem Thema aber auch positive Aspekte. Wenn ein Sportinfluencer jeden Tag ein kleines Workout macht und die Jugendlichen dadurch animiert werden, das auch zu tun, könne das gut sein. Oder wenn jemand ein Buch vorstellt, das man sich dann selbst kaufen will. Auch Computerspiele, in denen man Probleme lösen muss, könnten komplex sein. Es komme am Ende immer auf die Mischung an. Denn selbst ein stundenlanger Brettspieleabend – an sich auch gut für Erwachsene, die dann mal zwei, drei Stunden aufs Handy verzichten müssen – sei irgendwann einseitig.