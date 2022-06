Rund 1500 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern wurden 2018 in der polizeilichen Kriminalstatistik in Brandenburg und Berlin erfasst, in den Jahren darauf waren die Zahlen ähnlich. Doch das Dunkelfeld ist viel höher. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass überhaupt nur jeder 15. Fall zur...