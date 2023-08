Wer Filme wie „Oppenheimer“ im Kino schaut, freut sich meist über die Pause zwischendurch, denn drei Stunden können ziemlich lang sein. Jetzt zeigt das Kino in Frankfurt (Oder) fast zwölf Stunden am Stück Filme. So ganz ohne Pause ist das natürlich nicht möglich, aber es ist schon ein echter Filmmarathon, der da in der Großen Scharrnstraße ansteht. Was ist der Hintergrund?

Theaterleiterin Rita Fago kündigt an, dass am Samstag, 2. September, ab 12 Uhr alle drei „ Der Herr der Ringe “-Teile im Frankfurter Kino laufen – hintereinander, in der Extended Version. Das bedeutet, dass die Filme jeweils nicht nur drei beziehungsweise dreieinhalb Stunden laufen, sondern in der erweiterten Fassung sogar noch länger – insgesamt 724 Minuten und damit gut zwölf Stunden.

Gibt es Pausen und wann sind die „Herr der Ringe“-Filme zu Ende?

Auf Nachfrage erklärt Fago, dass es jedoch zwischen den einzelnen Teilen jeweils eine rund 15-minütige Pause geben wird, sodass Mittelerde-Fans das Kino gegen 1 Uhr in der Nacht wieder verlassen. Vor 22 Jahren kam der erste Teil der Trilogie in die Kinos, 2002 und 2003 folgten die anderen beiden.

Wer nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern vielleicht auch den eigenen Kindern die Filme näherbringen will, muss beachten: Es gilt die Altersfreigabe ab zwölf Jahren und auch „das Jugendschutzgesetz muss beachtet werden, da das Triple erst nach null Uhr zu Ende ist“, erklärt Rita Fago.

Warum zeigt das Kino in Frankfurt (Oder) alle Filme?

Was aber ist der Anlass für diesen Filme-Marathon? Der 2. September ist der 50. Todestag von J.R.R. Tolkien, dem Schöpfer von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Laut Cinestar läuft der Vorverkauf bereits, Tickets kosten 19,90 Euro oder, für alle mit Cinestar-Card, 16,90 Euro. Das Frankfurter Kino empfiehlt, Onlinetickets zu kaufen, weil es dann ohne Warteschlange direkt zum Einlass geht.

So kann man Tickets für „Der Herr der Ringe“ in Frankfurt (Oder) gewinnen ■ Das Cinestar verlost zweimal zwei Tickets für das „Herr der Ringe“-Triple in Frankfurt (Oder). ■ Wer an der Verlosung teilnehmen will, kann eine E-Mail an [email protected] mit dem Betreff „Verlosung Herr der Ringe Triple“ schicken.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Frankfurt drei Filme hintereinander gezeigt werden. Rita Fago erinnert sich daran, dass das schon einmal mit den „Herr der Ringe“-Filmen passiert ist und später dann auch mit der „Hobbit“-Trilogie. Auch alle Teile von „Die Tribute von Panem“ seien hintereinander gezeigt worden, so Fago.