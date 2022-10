Esther und Brent Ward kommen aus Salt Lake City in den Vereinigten Staaten. Sie sind für eineinhalb Jahre als Missionare der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Frankfurt (Oder) tätig – hier stehen sie vor den Gemeinderäumlichkeiten in der Mixdorfer Straße. Detlef Heitbrenner ist Mitglied der Gemeinschaft in Eisenhüttenstadt. © Foto: Jacqueline Westermann