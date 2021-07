Mit einem Highlight begann am Freitag im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) die Debatte über Ostidentitäten. „Ostdeutschland ist nach wie vor ein spezifischer Erfahrungsraum“, sagte Steffen Mau, Soziologe und Kenner der Ostmentalitäten, in einem Interview. Ostdeutsche Identität und Heimatverbu...