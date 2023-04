Ergebnislose Tarifverhandlungen – Verdi kündigt Warnstreik an

Nach zwei Verhandlungstagen liegen die Vorstellungen der Tarifparteien am Klinikum Frankfurt (Oder) weit auseinander. Jetzt kommt es zum Warnstreik. Was Verdi fordert – und Patienten am Mittwoch (26.4.) erwartet.