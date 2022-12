Paukenschlag am Klinikum Frankfurt (Oder): Der mit rund 1700 Beschäftigten größte Arbeitgeber in der Stadt bekommt ab dem 1. Januar 2023 einen neuen Geschäftsführer. Das meldete am Freitag (2.12.) in einer Pressemitteilung die Rhön-Klinikum AG. Der bisherige Klinik-Chef Patrick Hilbrenner wech...