Gelbe Warnwesten und rot-weiße Verdi-Fahnen dominierten am Mittwoch (26.4.) den Rasenplatz an der Zufahrt zum Klinikum Frankfurt (Oder). Mehr als 200 Mitarbeitende des größten Krankenhauses in Ostbrandenburg hatten sich dort gegen 10 Uhr versammelt. Sie waren dem Aufruf der Dienstleistungsgewerks...