Kneipennacht 2022 in Frankfurt (Oder)

Am 30. Oktober findet die nächste MOZ-Kneipennacht in Frankfurt (Oder) statt. Trotz großer Ungewissheit darüber, was die Zukunft bringt, freuen sich die teilnehmenden Lokale auf viele gut gelaunte Gäste. Gürol Özcan vom Elyx hat einiges vor.