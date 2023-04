Am Sonntag (30.4.) startet in Frankfurt (Oder) die Biergartensaison mit der MOZ-Kneipennacht so richtig durch. Laut Wetterbericht sind am dem Tag noch relativ kühle 14 Grad angesagt – allerdings mit 14 Sonnenstunden! Der Frühling kommt also langsam, aber sicher in Schwung. Die Kneipenwirte holen schon mal die Terrassenstühle aus dem Winterquartier.

In und vor den beteiligten Lokalen gibt es ab 20 Uhr Livemusik. Gleich vier Bands erwartet Wirt Gürol Ozcan vom Elyx am Bahnhofsvorplatz. Mit Black Cadillac, Arctic Fallout, Jonny Handwerk und Baron Anastis werden gleich vier Bands die Freiluftbühne bespielen. Von Punk bis Metal, Rock und selbst Folkmusik sind einige Musikstile vertreten.

Ein Double von Udo Lindenberg mischt sich in Frankfurt (Oder) unters Partyvolk

Gleich nebenan am Dresdner Platz hat Wirt Frank Nagel von Frankfurts Kult-Kneipe Königs Fritze die Terrasse auf dem Hof hergerichtet. Musikalisch geht es schon um 19 Uhr los mit der Band Open Road, die deutschen Rock spielen wird. Auch ein Double von Udo Lindenberg mischt sich unters Partyvolk.

Wirt Frank Nagel empfängt Gäste im Innenhof des Königs Fritzen am Dresdner Platz.

© Foto: Bernhard Sobanski

Zu den verlässlichen und geschätzten Gastgebern der MOZ-Kneipennacht gehört auch das Diebels live in den Lennépassagen. Dort wird eine Bühne auf der Terrasse aufgebaut. Die Band Green Maple aus der Oderstadt will mit Oldies aus den 70er- und 80er-Jahren überzeugen. Die musikalische Spannbreite reicht von Boney M. über Suzi Quatro bis Wolfgang Petry. Bereits um 17 Uhr öffnet das Diebels live, falls sich Partygänger im Vorfeld mit Gerichten von der Speisekarte stärken möchten.

Ein frisch gezapftes Bier ist im Diebels live die beste Empfehlung. Die Mitarbeiter freuen sich schon auf die MOZ-Kneipennacht.

© Foto: René Matschkowiak

„Jámas“ – auf Griechisch „Zum Wohl“ – wird an diesem Abend im griechischen Restaurant Taverna Athos auf Oderpromenade wohl viele Male ausgesprochen. Zu Gast ist die griechische Band Zinerga, die die Gäste in Urlaubsstimmung versetzen und auch zum Tanzen animieren soll. Wegen der Wetterprognose haben sich die Gastgeber entschieden, die Veranstaltung im Innenbereich zu planen. In jedem Fall sollten Gäste einen Tisch reservieren, wenn sie an dem Abend essen und danach einen Ouzo trinken möchten.

Das Team der Taverna Athos an der Oderpromenade in Frankfurt (Oder) steht bereit für die MOZ-Kneipennacht.

© Foto: René Matschkowiak

Die Frankfurter Band F-Klasse wird in der Pizzeria Oliveto in der Bischofstraße erwartet. Beim Open-Air-Konzert vor dem Lokal wird den Gästen Rock und Blues geboten. Besucher dürfen auf Veränderungen gespannt sein: Die Inhaber des Oliveto haben die Zeit im Vorfeld genutzt und kündigen zur MOZ-Kneipennacht eine Neueröffnung ihres Lokals an.

Die Havana-Bar ist eine Legende bei der MOZ-Kneipennacht und hat gezeigt, dass sie auch nach dem Umzug in die Gerstenberger Höfe ein guter Gastgeber ist. Die Tanzfläche wird wieder fest in der Hand der Salsa-Fans sei. Salsa Tropical heißt die Band, die ihre Visitenkarte im früheren Le Frosch hinterlässt, in der sich die Havana-Bar seit über einem Jahr befindet. Es gibt also Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton und Pop Latino auf die Ohren – und dazu gemixte Cocktails an der Bar.

So läuft das Procedere am Eingang und mit dem Bustransfer

Das Procedere der Frühlingskneipennacht entspricht dem der vergangenen Kneipennächte: Im ersten besuchten Lokal bezahlt der Gast 6 Euro Teilnehmerbeitrag und erhält dafür ein kleines Begrüßungsgetränk und den Kneipennachtsstempel. Dieser Stempel berechtigt dann dazu, alle Konzerte ohne Eintritt zu besuchen und darüber hinaus die Busse und Bahnen der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) in der Nacht kostenfrei zu nutzen. In der Diskothek Bellevue steigt dann zu später Stunde die große Aftershowparty.

Das Frankfurter Brauhaus präsentiert die MOZ-Kneipennacht. Sie wird unterstützt von der Kneipenzeitung, der Sparkasse Oder-Spree, der Stadtverkehrsgesellschaft sowie der Disco Bellevue.