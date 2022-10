Die zwei Steinway-Flügel sind in Hamburg bestellt und ein von der Akkustik passender Raum ist auch gefunden. In der Aula des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) sollen am 8. Oktober um 19.30 Uhr drei Generationen einer Pianisten-Familie auf den Klavierschemeln Platz nehmen und ihre Spiel...