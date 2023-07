Der Horror von Familie Waszak aus Słubice bei Frankfurt (Oder) begann im Frühjahr 2022. Ihre bis dahin gesunde und normal entwickelte Tochter Wiktoria litt plötzlich an Lichtempfindlichkeit. Die Eltern hatten sofort Angst, dass dies ein Symptom für eine schwere Krankheit sein könnte und begaben sich mit ihrem Kind, damals zweieinhalb Jahre alt, zu einem Neurologen.

Die Bilder einer wenig später durchgeführten Computertomographie bestätigten den schlimmen Verdacht. Denn sie zeigten einen großen weißen Fleck im Kopf von Wiktoria. „Als uns der Arzt sagte, unsere Tochter habe einen Hirntumor, brach Welt für uns die Welt zusammen, wir fühlten Angst, Schmerz, Unglauben und Wut“, erklärt Katarzyna Waszak, Wiktorias Mutter.

Eltern kämpfen um das Leben ihrer Tochter

Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen damals sofort in eine Spezialklinik geflogen. Es folgte eine langwierige Operation. Doch der Tumor konnte nur zu 80 Prozent entfernt werden, da er aus dem Hirnstamm herauswuchs. Laut dem Ergebnis einer Gewebeuntersuchung in der polnischen Klinik handelt es sich um einen schnell wachsenden Hirntumor vom Typ Gliom Grad II. In einer Klinik in Bonn ließen die Eltern die Diagnose noch einmal überprüfen. Die Ärzte dort zeigten sich etwas optimistischer, sprachen von einem Tumor vom Typ Gliom Grad I, und schätzten ein, dass Wiktoria eine Chance auf Genesung hat, wenn der Tumor vollständig entfernt wird.

Im Juni dieses Jahres zeigte eine Untersuchung nun jedoch erneut ein starkes Wachstum des Tumors – das Mädchen müsste eigentlich innerhalb der nächsten drei Monate operiert werden. Doch die Eltern kämpfen um das Leben ihrer Tochter und wollen nicht aufgeben. Sie wollen Wiktoria im Tumorzentrum der Tübinger Universitätsklinikum operieren lassen – das Krankenhaus gehört zu den Onkologischen Spitzenzentren in Europa. „Nach der Operation wird unsere Tochter die Chance haben, gesund und normal aufzuwachsen. Die Erfolgsaussichten sind viel größer als in Polen, aufgrund fortgeschrittener Technologie und Ausrüstung“, sagt Katarzyna Waszak, Wiktorias Mutter.

Viele Einwohner von Słubice bekunden ihr Mitgefühl

Das Problem sind die horrenden Kosten der Behandlung in Höhe von rund 640.000 Zloty, mehr als 140.000 Euro, die das polnischen Gesundheitssystem nicht trägt. Die Eltern haben deshalb eine Online-Spendenaktion gestartet. Viele Einwohner von Słubice haben sich bereits beteiligt und ihre Solidarität und ihr Mitgefühl mit der Familie bekundet. „Wir sind bei Dir und lassen Dich nicht allein!“, heißt es unter anderem auf der Spenden-Webseite. Auch konkrete Hilfsaktionen werden organisiert. Vor einem Supermarkt verkauften Jugendliche am Donnerstag Limonade, um Geld zu sammeln.

Am heutigen Freitag, 17 bis 20 Uhr, findet einen Flohmarkt auf dem Plac Sybirakow statt, dessen Erlös der Spendensammlung zugutekommen soll. Am 29. Juli ist außerdem eine Fahrradtour für Wiktoria geplant. Sie startet um 17 Uhr auf dem Plac Bohaterow in Słubice und führt über etwa 40 Kilometer Radwege durch Frankfurt (Oder), Lossow, Brieskow und Schlaubehammer, also Richtung Helenesee. Mindestbetrag je Teilnehmer sind 10 Zloty (etwa 2,50 Euro) – jeder Cent zählt.

Bis Donnerstag hatten 4087 Menschen bereits 229.119 Zloty gesammelt – über 51.000 Euro. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 30. Juli. „Wir sind überrascht und überwältigt, dass so viele fremde Menschen ihre Unterstützung angeboten haben, und sind wirklich für jede gespendete Summe dankbar“, sagt Katarzyna Waszak, die darauf hofft, schnellstmöglich einen OP-Termin vereinbaren zu können. Denn „die Zeit drängt“.

Zur Spendenaktion geht es unter https://www.siepomaga.pl/en/wiktoria-waszak (Webseite auf Polnisch und Englisch)