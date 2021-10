Am Landgericht in Frankfurt (Oder) begann am Mittwoch (27. Oktober) der Prozess gegen Gastronom Rame H. und zwei weitere Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft vermittelte einen ersten Einblick in den Ablauf der Drogengeschäfte. Die Verteidigung wiederum stellte gleich mehrere Anträge auf Aussetzung des Verfahrens.