Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach Dieben, die bereits im Januar 2021 aus einem Frankfurter Drogeriemarkt Waren im Wert von 1000 Euro gestohlen haben.

Die Polizei sucht nach dieser Person im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einem Frankfurter Drogeriemarkt.

© Foto: Überwachungskamera / Polizei Um welchen Drogeriemarkt es sich handelt, teilt die Polizei dabei jedoch nicht mit. Allerdings veröffentlichte sie nun Fotos aus der Überwachungskamera.

Der Vorfall wird von der Polizei so beschrieben: „Die unbekannten Täter stahlen in einer Drogeriefiliale in Frankfurt (Oder) am 23. Januar 2021 Waren im Wert von über 1.000 Euro. Sie verstauten diese in einem Beutel und hoben ihn beim Verlassen des Geschäfts über die Warensicherungsanlage hinweg.“

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt demnach die Polizei in Fürstenwalde (03361/5680) entgegen.