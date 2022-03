So viele musikalische Gäste konnte Frankfurt (Oder) schon lange nicht mehr begrüßen. Mehr als 250 Kinder und Jugendliche haben sich am Freitag und Sonnabend in der Oderstadt eingefunden, um sich beim Landeswettbewerb von „ Jugend musiziert “ zu messen. Dabei ging es nicht immer um das Weiterkom...