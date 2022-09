Was sich genau am Abend des 31. März 2022 in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) abgespielt haben soll, wird wohl erst in den kommenden Wochen richtig deutlich werden. An dem Abend tötete Piotr K. seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung. Nur wenige Details zum Ablauf der Tatnacht waren in ...