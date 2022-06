Am Montag, 27. Juni, wird Dr. Karl-Ludwig von Klitzing 80 Jahre alt. Seit 1968 praktiziert der Frankfurter als Internist und Lungenarzt. Knapp 30.000 Patienten sind in seiner Kartei registriert. Manchmal sehe er Patienten auf der Straße, erinnere sich nicht an ihren Namen, aber an ein Röntgenbild,...