„Das MVZ am Klinikum Frankfurt (Oder) hat seine Augenarztpraxis geschlossen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll: Ich muss doch regelmäßig Spritzen gegen meine Makuladegeneration kriegen“, sagt Senta P. (Name geändert) am MOZ-Telefon. Die 82-jährige Frankfurterin ist verzweifelt. ...