Seit Ende Februar hat es in Frankfurt (Oder) keine Großveranstaltung mehr gegeben. Sieben Monate später ist das gesellschaftliche Leben in der Stadt aus dem Dornröschenschlaf erwacht. 560 Zuschauer kamen am Mittwoch zum ersten MOZ-Talk in diesem Jahr. Das Team des Kleist Forums hatte die Veranstaltung des Märkischen Medienhauses trotz strenger Hygieneauflagen möglich gemacht und in die Messehalle 1 verlegt.

Künstler und Publikum fanden in größerer Besetzung zusammen

„Ich brauche Euch und meine Musik. [...] Ich brauche Musik und Trommelwirbel“, sang Lilo Wanders, als sie zusammen mit Moderatorin-Kollegin Claudia Seiring das Publikum begrüßte. Mit ihrem musikalischen Statement sprach Lilo Wanders einer ganzen Branche aus dem Herzen, die besonders unter der Corona-Krise zu leiden hat – die der Kulturschaffenden. An Mittwochabend durften Künstler und Publikum nach langer Durststrecke wieder in größerer Besetzung zueinander finden. Auf beiden Seiten sah man an diesem Abend auch einige Tränen (des Glücks) in den Augen.

Sie sei „wahnsinnig stolz“, sagte Claudia Seiring mit Blick auf die Beschäftigten der Messe- und Veranstaltungs GmbH. Einige kamen sogar eigens aus der Kurzarbeit, um das Event auf dem Messegelände stattfinden zu lassen – um zu zeigen, dass es geht. „Es sind viele, viele gute Geister gewesen, die unbedingt wollten, dass es funktioniert“.

Mit Maske, Abstand und eingetütetem Mikro

Und es funktionierte. Mit Maske (die am Platz abgenommen werden durfte). Mit Abstand. Und mit eingetütetem, blauem MOZ-Mikro, das Schauspieler Boris Aljinovic als erster in die Hand nahm.

Bekannt wurde er als Felix Stark im Berliner Tatort. Die Rolle des Hauptkommissars an der Seite von Dominic Raacke alias Till Ritter spielte er 14 Jahre lang, bis er 2014 nach dem letzten Dreh „eine Riesenparty“ schmiss, wie er sagte, – weil der rbb ein anderes Ermittler-Duo einsetzte. Seitdem ist Boris Aljinovic nicht nur auf Theaterbühnen und neuen Filmsets unterwegs, sondern auch wochenlang auf dem Atlantik. Allein oder zusammen mit seinem Sohn unternimmt er regelmäßig „mit einem VW Golf für die Weltmeere“ lange Segeltouren, ob zu den Azoren oder bis hinauf nach Island. Wen wundert es da, dass sich der Hochseesegler und Filmheld jetzt für ein Theaterstück die Irrfahrten der griechischen Sagenfigur Odysseus vorgenommen hat. „Die Odyssee – Road Movie auf hoher See mit Musik“ wird am 25. Oktober auch im Kleist Forum zu erleben sein.

Andrej Hermlin und seine Band machen gute Laune

Ein echtes Erlebnis waren am Mittwochabend auch die Swingin‘ Hermlins um Bandleader und Pianist Andrej Hermlin. Seit dem 15. März (!) liefern die Swing-Musiker jeden Abend eine halbstündige Show ab, die live gestreamt von Hunderten Zuschauern aus aller Welt verfolgt wird. Kurz vor Beginn des MOZ-Talks spielten, tanzten und sangen sie auf der Bühne noch eben Folge Nummer 187 ein. „Die Musik, die wir spielen, entstand ebenfalls in einer Krisenzeit, der Great Depression“, erklärte David Hermlin, Sohn von Andrej. Die Botschaft der Familienband: Mit Swing geht es besser durch die Krise – denn er lässt einen nicht verrückt werden, sondern glücklich sein.

Im zweiten Block des Abends nahmen außerdem Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit sowie die Ost-Rocklegenden Dieter „Maschine“ Birr (Puhdys) und Uwe Hassbecker (Silly) auf der Couch von Lilo Wanders und Claudia Seiring Platz. Mit viel Musik und lang anhaltendem Applaus klang die erste Großveranstaltung in Frankfurt seit Februar aus – es war hoffentlich ein Startschuss für mehr.