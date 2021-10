Die humanitäre Katastrophe, die sich an Polens Ostgrenze weiter zuspitzt, lässt die Słubicer am anderen Ende des Landes nicht kalt. Im Supermarkt „Lewiatan“ in der ul. Krótka steht im Eingangsbereich ein gelb beschrifteter Einkaufswagen „Lebensmittelsammlung für Menschen in schwerer Lage ...