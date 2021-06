Jan Eckardt hat „seine“ 9.000 Euro aus dem Bürgerbudget schon abgerufen und eingesetzt. In den kommenden Tagen sollen 30 Sätze bunt bedruckter Sitz-Puzzle-Würfel an alle Kitas in der Stadt Frankfurt (Oder) übergeben werden, weiß Anja Greschke aus Gesprächen mit dem Wowi-Geschäftsführer. ...