„Hochemotional“ müssen der Streit und der Abend gewesen sein, die Situation eskalierte immer weiter. So beschreibt die Vorsitzende Richterin den 31.3., den Tag, an dem Piotr K. seine Ehefrau in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) erstach. 164 Chatnachrichten haben sich beide zwischen 12....