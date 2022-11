Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Der 31. März 2022 war ein solcher Tag, Piotr K. stach mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau ein. Sie starb in der gemeinsamen Wohnung in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) – wo auch heute noch Kerzen vor de...