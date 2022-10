Fünf Kinder hatte die Frau, die am 31. März 2022 von ihrem Ehemann in der Wildenbruchstraße in Frankfurt (Oder) mit einem Messer erstochen wurde. Im Prozess vor dem Landgericht wurden bereits etliche Zeugen gehört: Angehörige, Freundinnen des Opfers, Rettungskräfte, die in der Tatnacht vor Ort...