Zum ersten Mal trägt Piotr K. nicht sein türkisfarbenes T-Shirt im Gerichtssaal in Frankfurt (Oder). Heute ist es ein Longsleeve in Beige, sein grau werdender Bart ist in den vergangenen Wochen etwas gewachsen. Zwischendurch steht er auf, weil seine Bandscheiben Probleme bereiten. Ansonsten wirkt ...