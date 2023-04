Eine Mückenplage hat es in diesem Frühling in Frankfurt (Oder) noch nicht gegeben. Mit Blick auf den Juli und August 2020, als es in der Nähe der Oder vor Mückenschwärmen kaum auszuhalten war, stellt sich die Frage: Droht der Oderstadt in den kommenden Wochen ein solches Ungemach erneut?

Die Bio...