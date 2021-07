Die Karl-Marx-Straße in Frankfurt (Oder) ist seit Jahrzehnten die Straße für Aufmärsche und Demonstrationen. In der DDR marschierten dort jedes Jahr zum 1. Mai Zehntausende von der Rosa-Luxemburg-Straße kommend an einer mit SED-Bezirks-Prominenz besetzten Bühne vorbei. Am 1. November 1989 trau...