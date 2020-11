Mathe ist bei vielen Schülern in diesem Jahr ein Problem. Im Homeschooling ließen sich Inhalte in dem Fach schlechter vermitteln als analog. „Ich habe keine Mathe-Probleme, zumindest nicht Corona-bedingt“, sagt Celina Lange lachend. Sie besucht die 13. Klasse am Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann“ in Frankfurt (Oder), macht im kommenden Jahr Abitur.

Dass die Schulen die Möglichkeit hatten, an den Prüfungsaufgaben mitzuwirken und es zum Beispiel in Mathe Alternativmaterial geben wird, ist ihr und ihrer Mitschülerin Hanna Mausolf bewusst. Als weiterer „Corona-Jahrgang“, dessen Abitur angeblich weniger wert sei, wollen sie aber auf keinen Fall abgestempelt werden. Abiturprüfungen ganz ausfallen zu lassen, wie manche Schüler schon in diesem Jahr gehofft hatten, hielten die beiden für den falschen Weg.

Vor einem Jahr mit der Planung zum Abiball begonnen

Sie wollen ihr Abitur machen und danach auf Grundschullehramt in Potsdam oder Dresden studieren. Die 18- und 19-jährigen Schülerinnen hoffen außerdem darauf, auch ihren Abiball feiern zu können. Vor über einem Jahr, da war an Corona noch gar nicht zu denken, haben sie mit der Planung begonnen.

An die 60 Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang wollen mit ihren Familien am Abiball teilnehmen, das macht 300 bis 400 Menschen insgesamt. Hanna Mausolf und Celina Lange haben sich nach Angeboten umgesehen, eine Location haben die beiden schon gefunden, aber bislang noch nichts unterschrieben. Es geht um Kapazitäten, Essen, Dekoration – und natürlich den Fall, dass Corona einen Strich durch die Rechnung macht. „Das kann keiner sagen. Wir planen das aber erst mal“, sagt Celina Lange. Seit einer Weile zahlt jeder Schüler monatlich Geld auf ein Konto, aber andere Finanzierungsmöglichkeiten fielen in diesem Jahr bislang aus.

Kuchenbasare für die Abikasse konnten am OSZ nicht stattfinden

In den Vorjahren wurde bei Blutspendeaktionen und Kuchenbasaren in der Schule Geld gesammelt, das kann jetzt aber alles nicht stattfinden. Auf Flohmärkten hat der Jahrgang versucht, etwas Geld einzunehmen, aber „wen wir am Wochenende animieren konnten, den kann man an zwei Händen abzählen“.

Um die Abikasse zu füllen, hatten sie sich eigentlich überlegt, einen Behälter für Pfandflaschen aufzustellen. Aber wegen Corona und des Brandschutzes ging auch das nicht. „Wir haben keinerlei Möglichkeit, innerhalb der Schule Geld einzusammeln“, sagt Celina Lange. Das sei aber wichtig, denn ein Abiball ist teuer, und es gibt Mitschüler, deren Eltern sich das sonst nicht leisten können. „Das Glück ist nicht auf unserer Seite dieses Jahr“, sagen sie.

Geld für Abiball gegen Gassigehen und Rasenmähen

Absagen von Firmen bekamen sie, weil diese aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nichts sponsern können oder bereits andere Projekte unterstützen. Dafür haben die beiden Verständnis. „Ich denke, es geht um die Existenz vieler Unternehmen. Aber sie sollten Corona nicht nur als Ausrede benutzen.“ Sie sind gerne bereit, zu helfen und bieten deshalb eine Gegenleistung für das Geld an: mit dem Hund Gassi gehen, für ältere Menschen einkaufen, Flyer verteilen, Rasen mähen. Das läuft bislang aber nicht gut. Wer den Jahrgang unterstützen will, kann sich telefonisch bei Celina Lange (0173 8321285) oder Hanna Mausolf (0172 9939066) melden.

„Wir hätten uns einen Abiball verdient, nach 13 anstrengenden Jahren“, sagt Celina Lange. Alle freuten sich darauf, dass die Schulzeit zu Ende geht, seien stolz darauf. „Das hat man nur ein Mal im Leben“, sagen sie. Auch wenn die Durchführung unsicher ist, planen sie lieber weiter, statt kurz vorher hektisch einen Abiball organisieren zu müssen. Und wenn es doch keinen gibt? Celina Lange und Hanna Mausolf könnten sich vorstellen, das Geld zu spenden.

Was den beiden in diesem Zusammenhang klar geworden ist: Ein Unterrichtsfach, in dem man lernt, wie man Verträge schließt, und andere Dinge fürs Leben, „wäre cool“. Aktuell treibt die beiden um, wie sie das Geld zurückbekommen, sollte es eine Corona-bedingte Absage geben.

Mitschüler lassen sich wegen Corona zurückstufen

Mathe bleibt für einige Mitschüler ein Problem, sagen die beiden. Jemand aus dem Jahrgang lässt sich wegen Corona nun zum zweiten Schulhalbjahr in die zwölfte Klasse zurückstufen, um Fachabi zu machen. Es gebe ziemlich viele, die nach der 12. Klasse abgebrochen haben, versuchen, ein Jahr zu wiederholen.

Die Monate des Fernunterrichts, glauben die beiden 13.-Klässlerinnen, seien für Mitschüler mit schlechtem Zeitmanagement besonders schwierig gewesen. Unterricht per Video gab es nur ein- oder zweimal am Tag, viel musste selbst organisiert werden. Bei denen ohne oder nur mit schlechter Internetverbindung habe es Probleme gegeben. „Ansonsten hat es ganz gut geklappt, aber es ist nicht zu vergleichen mit Frontalunterricht“, sagt Hanna Mausolf. Unterschiede habe es in den Fächern und bei den Lehrern, auch altersbedingt, gegeben. Jüngere Lehrer hätten beim Thema Online-Unterricht besser Bescheid gewusst.

Man konnte sich auch im Homeschooling verbessern

In Geschichte, erzählen die beiden, musste sehr viel abgegeben werden, sie hatten so viel zu tun wie im Präsenzunterricht. In einem anderen Fach, das für manche prüfungsrelevant ist, gab es hingegen kaum Aufgaben. Geholfen in der Zeit des Homeschooling hat den beiden, nicht alles auf den letzten Drücker zu erledigen. Und es gab nicht nur Nachteile, manche Lehrer boten freiwillige Zusatzaufgaben an. „Ich habe zum Teil richtig gute Note bekommen zu Corona-Zeiten“, erzählt Hanna Mausolf.