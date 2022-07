Die Oder ist heute ein internationaler Strom, ein Grenzstrom und zugleich ein verbindender Strom. Sie entspringt in 634 Meter über dem Meeresspiegel, im südlichen Teil der mährischen Senke, im heutigen Tschechien. Nach 912 Kilometern mündet sie bei Świnoujście in die Ostsee. In ihrem Lauf fäl...