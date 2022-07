Am Freitag (08.07.) vor 25 Jahren wurde für die Oder die erste Hochwasserwarnung herausgegeben. Es folgten dramatische Tage und Wochen mit Tausenden Helfern, Deichdurchbrüchen und Sachschäden in Millionenhöhe. Bis auf 6,56 Meter kletterte der Pegel bei der Jahrhundertflut in Frankfurt (Oder) –...