Viele der 1534 Mieter wie Siegfried Pschowski aus Frankfurt (Oder) haben in den vergangenen Wochen einen Schreck bekommen: „Wir kündigen Ihnen hiermit den bestehenden Mietvertrag zum 30. September 2023“ steht in seinem Brief der Wohnbau aus dem Juni. Dabei geht es jedoch nicht um seine Wohnung,...