Nicht viel habe sich verändert in den letzten Wochen, sagt Iryna. Sie ist Lehrerin an einer allgemeinbildenden Schule in Schostka und unterrichtet Englisch in den Klassenstufen fünf bis elf. Kurz vor Ausbruch des Krieges hatte die MOZ bereits Kontakt mit ihr, sie berichtete von der Stimmung in Sł...